FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, gab heute bekannt, dass Reid Buerger, CEO des Unternehmens, von Finseca als Preisträger des ID Twenty Award 2025 ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung wurde auf der NAILBA 44 verliehen, um die führenden Innovatoren und branchenprägenden Persönlichkeiten im unabhängigen Vertrieb zu würdigen.

Der ID Twenty Award von Finseca würdigt jedes Jahr zwanzig Fachleute, deren Leistungen die Versicherungsbranche maßgeblich voranbringen. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Ehrungen in diesem Bereich und ist denjenigen vorbehalten, die messbare Erfolge in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung und Kundenergebnisse erzielen.

Die Wahl von Reid Buerger spiegelt seine anhaltende Führungsrolle bei der Gestaltung der modernen Märkte für Langlebigkeits- und Lebensversicherungen wider, ebenso wie die kontinuierlichen Bemühungen von Coventry, den Zugang zum Sekundärmarkt, die Möglichkeiten und den Wert im gesamten unabhängigen Vertriebsökosystem zu erweitern.

"Diese Anerkennung spiegelt die kontinuierliche Arbeit unseres Teams in Coventry wider, den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen zu erweitern", erklärte Reid Buerger, CEO von Coventry. "Der unabhängige Vertrieb spielt eine wichtige Rolle dabei, Versicherungsnehmern zu helfen, ihre Optionen zu verstehen, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Marktstrukturen aufzubauen, die Auswahl, Wert und langfristige Ergebnisse unterstützen."

Über Coventry

Coventry ist der Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen wir, um die Branchenstandards zu erhöhen und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über 6 Milliarden Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Medienkontakt: Jonny Shiver Vice President, Marketing (877) 836-8300