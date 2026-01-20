München (ots) -Die ARD-Gremienvertreterkonferenz (GVK) hat sich nach den Vorgaben des Reformstaatsvertrags neu konstituiert. In ihrer Sitzung am 19. Januar 2026 fanden die nötigen Vorsitzwahlen statt.Die Mitglieder der GVK wählten Dr. Klaus Sondergeld (Vorsitzender Rundfunkrat Radio Bremen) einstimmig zum Vorsitzenden der neuen GVK. Er hatte dieses Amt bereits in der bisherigen Gremienvorsitzendenkonferenz inne. Auch für zwei Ausschüsse waren die Vorsitzenden neu zu bestimmen, die Wahl erfolgte jeweils einstimmig:Zur Vorsitzenden des neuen GVK-Programmausschusses wurde Gabriele Hammelrath (Mitglied WDR-Rundfunkrat und Vorsitzende des WDR-Programmausschusses) gewählt. Der Ausschuss berät die GVK bei ihrer neuen Aufgabe, das Gemeinschaftsangebot der ARD zu beaufsichtigen. Diese Aufgabe nimmt die GVK gemeinsam mit den Rundfunkräten und Programmausschüssen der Anstalten wahr, die Beiträge zum Gemeinschaftsangebot zuliefern.Nach dem amtszeitbedingten Ausscheiden von Frau Hammelrath Ende 2026 folgt ihr Anja Kramer (Mitglied NDR-Rundfunkrat). Sie wurde von der GVK zur designierten Vorsitzenden des Gremiums gewählt.Zur Vorsitzenden des GVK-Telemedienausschusses wurde Beate Bäumer (Mitglied NDR-Rundfunkrat) gewählt. Der Ausschuss befasst sich mit der Entwicklung der digitalen Angebote und deren Distribution. Zudem koordiniert er die Arbeit der Rundfunkräte in diesem Bereich, insbesondere wenn Genehmigungsverfahren anstehen.Den Vorsitz im GVK-Finanzausschuss hat weiterhin Petra Rossbrey, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks. Der Ausschuss koordiniert unter anderem die Beratungen der zuständigen Aufsichtsgremien zu den Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungen der ARD.Mit dem Reformstaatsvertrag, der am 1. Dezember 2025 in Kraft getreten ist, wurde die bisherige Gremienvorsitzendenkonferenz in die Gremienvertreterkonferenz mit neuer Zusammensetzung und erweiterten Aufgaben überführt (vgl. §§ 8 und 9 ARD-Staatsvertrag). Die GVK koordiniert nun erstmals gesetzlich verankert die Gremienarbeit innerhalb der ARD und führt Aufsicht über die Gestaltung der Gemeinschaftsangebote der ARD.Dr. Klaus Sondergeld, Vorsitzender der GVK, erklärt:"Mit dem Reformstaatsvertrag hat sich nicht nur die Struktur der GVK verändert, auch inhaltlich gewinnt sie deutlich an Gewicht. Das ist ein Signal des Gesetzgebers, dass mit den Erwartungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch die Verantwortung der Kontrollgremien steigt. Die GVK ist jetzt startklar."(Hinweis: Hintergrundinformationen zur künftigen Arbeit der Gremienvertreterkonferenz gibt es auch in der aktuellen Ausgabe des ARD-Gremiennewsletters der GVK vom 17.12.2025)Medienkontakt ARD-GVK:Geschäftsstelle derARD-GremienvertreterkonferenzDr. Sebastian HügelTel: +49 (0)89 5900 20111geschaeftsstelle@ard-gvk.deÜber die ARD-Gremienvertreterkonferenz:Die Gremienvertreterkonferenz (GVK) setzt sich aus den von den Rundfunk- und Verwaltungsräten der Landesrundfunkanstalten und der Deutschen Welle gewählten Gremienvertreter*innen zusammen, wobei jedes ordentliche Mitglied eine feste Stellvertretung hat. Ihre Aufgaben sind in den §§8 und 9 ARD-Staatsvertrag gesetzlich festgeschrieben. Die GVK koordiniert die Gremienarbeit in der ARD und berät die Konferenz der Intendant*innen der ARD insbesondere bei übergreifenden Themen wie den gemeinschaftlichen Angeboten und Einrichtungen, programmlichen Leitlinien und Berichten sowie Fragen der Haushalts- und Finanzplanung. Außerdem führt sie Aufsicht über das Gemeinschaftsprogramm der ARD in Zusammenarbeit mit den Rundfunkräten.Zu den besonderen Anliegen der GVK zählen die gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der Beitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in und für die digitale demokratische Gesellschaft sowie vor allem die Schärfung des öffentlich-rechtlichen Programmprofils.Über aktuelle Themen und Projekte der GVK wird regelmäßig im ARD-Gremiennewsletter der GVK (https://www.ard.de/die-ard/organisation-der-ard/gremien/Newsletter-der-ARD-Gremien-100/) berichtet.Pressekontakt:Medienkontakt ARD-GVK:Geschäftsstelle derARD-GremienvertreterkonferenzDr. Sebastian HügelTel: +49 (0)89 5900 20111geschaeftsstelle@ard-gvk.deOriginal-Content von: ARD-Gremienvertreterkonferenz (GVK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149541/6200292