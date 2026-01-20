Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 20
[20.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,051,620.00
|USD
|0
|57,014,589.50
|8.0853
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,184,930.00
|EUR
|0
|18,023,746.62
|5.6591
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|371,037.03
|10.8061
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|20.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|420,672.72
|8.1244
