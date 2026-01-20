München (ots) -Die Gremienvertreterkonferenz (GVK) hat in ihrer konstituierenden Sitzung am 19. Januar 2026 in Frankfurt am Main zwei Mitglieder des sechsköpfigen Medienrats gewählt. Mit Nathalie Wappler und Peter Müller ist der Medienrat nun vollständig besetzt.Die Wahl erfolgte auf Grundlage des § 26b Medienstaatsvertrags.Klaus Sondergeld, Vorsitzender der GVK zu den beiden von der GVK gewählten Persönlichkeiten:"Mit Nathalie Wappler konnten die Gremienvertreterinnen und -vertreter der Landesrundfunkanstalten eine vielfach bewährte und ausgewiesene Fachfrau aus der Praxis des gemeinwohlorientierten Rundfunks - in Deutschland wie in Schweiz - für den Medienrat gewinnen. Sie wird nicht nur die Erfahrungen aus dem Inneren des Medienbetriebs, sondern auch den Blick von außen, aus dem Nachbarland, in seine Arbeit einbringen.""Als ehemaliger Bundesverfassungsrichter ergänzt Peter Müller die Vielfalt der durch die anderen Mitglieder vertretenen Fachgebiete in idealer Weise um die Perspektive des Verfassungsrechts. Seine langjährige Erfahrung aus der Urteilsfindung durch Beratung im höchsten Richterkollegium ist eine wertvolle Bereicherung des Medienrats, der die komplexe Aufgabe zu bewerkstelligen hat, die Auftragserfüllung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Gesamtheit zu evaluieren."Hintergrund: Medienrat nach § 26b MedienstaatsvertragDer Medienrat ist ein unabhängiges Expertengremium. Die Länder haben den Medienrat mit dem am 1. Dezember 2025 in Kraft getretenen Reformstaatsvertrag neu geschaffen. Zu seinen Aufgaben gehört es, regelmäßig zu prüfen, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio insgesamt ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen - also wie gut der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Zusammenwirken seinem Informations-, Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsauftrag nachkommt.Alle zwei Jahre legt der Medienrat dazu den so genannten Auftragsbericht vor. Grundlage hierfür sind aktuelle wissenschaftliche Standards und im Medienstaatsvertrag festgelegte Kriterien. Der Bericht wird den Intendantinnen und Intendanten sowie den zuständigen Rundfunk-, Fernseh- und Hörfunkräten übergeben und anschließend veröffentlicht.Rolle der GVK beim AuftragsberichtDie GVK koordiniert unter anderem die Gremienkontrolle der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. Zur Unterstützung der Arbeit der Gremien befasst sie sich mit übergreifenden Themen, unter anderem mit der Beratung und Begleitung der Gremien bei der Behandlung des Auftragsberichts nach § 26b Abs. 5 Medienstaatsvertrag.Nathalie Wappler und Peter Müller werden mit ihren komplementären Perspektiven künftig dazu beitragen, den Auftragsbericht des Medienrats fachlich mitzugestalten, und auch Praxiserfahrungen in die Empfehlungen zur Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Angebots einfließen lassen.Weitere Mitglieder des Medienrats sind Prof. Dr. Annika Sehl (gewählt vom ZDF-Fernsehrat), Prof. Dr. Jeanette Hofmann (gewählt vom Deutschlandradio-Hörfunkrat), Prof. Dr. Anne Bartsch und Prof. Dr. Boris Alexander Kühnle (jeweils berufen von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder).Kurzbiografie Nathalie WapplerNathalie Wappler (geb. 1968 in St. Gallen) ist eine schweizerisch-deutsche Journalistin. Von März 2019 bis April 2026 war sie Direktorin des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF), von 2020 bis 2024 auch stellvertretende Generaldirektorin der SRG SSR. Zuvor war sie unter anderem Programmdirektorin des MDR sowie in verschiedenen Leitungsfunktionen beim Schweizer Fernsehen tätig. Sie studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik.Kurzbiografie Peter MüllerPeter Müller (geb. 1955 in Illingen/Saar) ist Jurist, Bundesverfassungsrichter a.D. (2011-2023) und ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes (1999-2011). Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Anwendung und Gestaltung des Verfassungsrechts sowie in der Medien- und Rechtspolitik.Über die ARD-Gremienvertreterkonferenz:Die Gremienvertreterkonferenz (GVK) setzt sich aus den von den Rundfunk- und Verwaltungsräten der Landesrundfunkanstalten und der Deutschen Welle gewählten Gremienvertreterinnen und -vertretern zusammen, wobei jedes ordentliche Mitglied eine feste Stellvertretung hat. Ihre Aufgaben sind in den §§ 8 und 9 ARD-Staatsvertrag gesetzlich festgeschrieben. Die GVK koordiniert die Gremienarbeit in der ARD und berät die Konferenz der Intendantinnen der ARD insbesondere bei übergreifenden Themen wie den gemeinschaftlichen Angeboten und Einrichtungen, programmlichen Leitlinien und Berichten sowie Fragen der Haushalts- und Finanzplanung. Außerdem führen die von den Rundfunkräten entsandten Mitglieder die Aufsicht über das Gemeinschaftsprogramm der ARD in Zusammenarbeit mit den Rundfunkräten der Programm zuliefernden Landesrundfunkanstalten.Pressekontakt:Medienkontakt ARD-GVK:Geschäftsstelle der ARD-GremienvertreterkonferenzDr. Sebastian HügelTel: +49 (0)89 5900 20111E-Mail: geschaeftsstelle@ard-gvk.deard-gvk.deOriginal-Content von: ARD-Gremienvertreterkonferenz (GVK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149541/6200300