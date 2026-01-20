Wien (www.fondscheck.de) - Die Grünes Geld Vermögensmanagement hat zusammen mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest den Aktienfonds GG Quantum (ISIN DE000A41EDL2/ WKN A41EDL) aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Portfolio solle privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, gezielt in Unternehmen aus dem Bereich Quantentechnologie zu investieren. Das gehe aus einer Pressemitteilung hervor. Für den Vertrieb des Fonds sei die Vertriebsgesellschaft Punica Invest zuständig, an der die Hansainvest beteiligt sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
