Wien (www.fondscheck.de) - Der Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) in Europa hat im Jahre 2025 erneut Rekordmarken gebrochen, so die Experten von "FONDS professionell".Das verwaltete Vermögen sei im Jahresverlauf auf rund 2,6 Billionen Euro geklettert. Dies würden Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) zeigen. Demnach seien ETFs im Jahresverlauf unter dem Strich 333 Milliarden Euro an Neugeld zugeflossen - noch einmal mehr als im bisherigen Top-Jahr 2024, als die börsengehandelten Vehikel ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 256 Milliarden Euro verzeichnet hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
