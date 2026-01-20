© Foto: wO-stablediffusionDer US-Dollar ist so stark eingebrochen wie seit 9 Monaten nicht mehr, nachdem US-Präsident Trump die Drohungen zur Annektierung Grönlands verstärkt hat. Die Märkte sehen zunehmend die USA als Verlierer der KonfrontationDie geopolitischen Spannungen rund um Grönland und die unberechenbare Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump haben begonnen, ihren Tribut von der globalen Reservewährung zu fordern. Der US-Dollar ist am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gefallen, während die Märkte zunehmend besorgt auf die Auswirkungen der Drohungen reagieren. Der US-Dollar-Index, der die Entwicklung des Greenback gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen widerspiegelt, sackte am …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE