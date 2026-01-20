ZÜRICH, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, die Infrastrukturplattform für Privatmärkte, die es Privatbanken, Vermögensverwaltern und Asset Managern ermöglicht, Private-Market-Programme in großem Umfang zu konzipieren, einzuführen und zu betreiben, hat einen Schweizer Beirat ins Leben gerufen. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Schweizer Vermögensverwaltungs- und Private-Banking-Markt.

Der Schweizer Beirat wird als strategisches Beratungsgremium im Land fungieren und lokale Marktkenntnisse und Branchenexpertise einbringen, um die weitere Expansion von Titanbay in der Schweiz und in der weiteren EMEA-Region zu unterstützen.

Zu den Mitgliedern des Beirats gehören:

Stefan Mächler, ehemaliger Chief Investment Officer der Swiss Life Group, der mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Investment Management, Asset Allocation und Unternehmensführung mitbringt:

"Titanbay hat eine beeindruckende Plattform aufgebaut, die ein echtes strukturelles Bedürfnis in den Privatmärkten bedient. Ich freue mich darauf, das Unternehmen bei seiner weiteren Skalierung in der Schweiz zu unterstützen."

Yves Robert Charrue, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Schweiz & EMEA bei Julius Bär, mit über 20 Jahren Erfahrung im Private Banking:

"Da Privatmärkte eine immer wichtigere Rolle in den Kundenportfolios spielen, sind eine robuste operative Infrastruktur und Governance unerlässlich. Titanbay ist gut aufgestellt, um diese Entwicklung verantwortungsvoll zu begleiten. Ich freue mich, meine Expertise in die ehrgeizigen Pläne von Titanbay einbringen zu können."

Sie werden von Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, unterstützt, der mehr als 20 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung mitbringt, einschließlich einer umfassenden Zusammenarbeit mit Schweizer Privatbanken und Vermögensverwaltern:

"Mit der Einrichtung eines Schweizer Beirats stellen wir sicher, dass wir uns eng an der lokalen Marktdynamik und den Kundenbedürfnissen orientieren, da die Nachfrage nach privatem Marktzugang wächst."

Vorsitzender des Schweizer Beirat ist Timo Paul, Leiter des Geschäftsbereichs Schweiz bei Titanbay. Timo Paul ist in Zürich ansässig und bringt Führungserfahrung von Natixis Investment Managers, UBS Asset Management und Credit Suisse Asset Management mit.

Über Titanbay

Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende Expansion in den Private-Wealth-Markt - und bietet Vertriebsgesellschaften nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen erhalten Sie auf Titanbay.com

Medienkontakt

Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66eaa3a3-b45f-47b9-ba04-b6804f035a72