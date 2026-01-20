Vossen Capital Management Ltd ("Vossen Capital" oder das "Unternehmen"), eine auf festverzinsliche Wertpapiere und private Marktchancen spezialisierte Investmentgesellschaft, gibt bekannt, dass sie sich für ihr Pre-IPO-Investitionsprogramm 200 Millionen Pfund an zugesagtem Kapital gesichert hat.

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Highlights:

- 200 Millionen Pfund für Pre-IPO-Allokationen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und nachhaltige Infrastruktur bereitgestellt

- Erweitertes Netzwerk institutioneller Partner für verbesserten Zugang zu Deal-Flows

- Starke Investorennachfrage aufgrund der Erfolgsbilanz bei Pre-IPO-Platzierungen

- Das Programm bietet qualifizierten Anlegern frühzeitigen Zugang zu Wachstumsunternehmen vor deren Börsengang

Die Kapitalzusagen stammen von einer Kombination aus institutionellen Anlegern, Family Offices und vermögenden Privatpersonen, die nach Anlagemöglichkeiten auf dem privaten Markt suchen, die normalerweise Risikokapital- und institutionellen Fonds vorbehalten sind.

Jack Vossen, Leiter Private Equity bei Vossen Capital, kommentierte:

"Dieser Meilenstein spiegelt das wachsende Interesse erfahrener Anleger an einer sinnvollen Beteiligung an privaten Märkten wider. Pre-IPO-Investitionen bieten eine attraktive Möglichkeit, an der Wachstumsentwicklung außergewöhnlicher Unternehmen teilzuhaben, bevor diese an die Börse gehen, und zwar zu Bewertungen, die frühzeitiges Engagement belohnen.

"Unser strenger Due-Diligence-Prozess und unsere etablierten Beziehungen zu Deal Originators ermöglichen es uns, hochwertige Pre-IPO-Platzierungen zu identifizieren und zu sichern, die mit den langfristigen Zielen unserer Kunden übereinstimmen. Wir sind weiterhin bestrebt, institutionellen Zugang mit der Transparenz und dem personalisierten Service zu bieten, die Vossen Capital auszeichnen."

Das Pre-IPO-Investitionsprogramm konzentriert sich auf private Unternehmen in der Spätphase, die starke Fundamentaldaten, bewährte Geschäftsmodelle und einen klaren Weg zur Börsennotierung innerhalb eines Zeitraums von 12 bis 36 Monaten aufweisen.

Weitere Informationen:

Vossen Capital Management Ltd

E-Mail: media@vossencapitalmanagement.com

Vossen Capital Management Ltd (LEI: 2138006FBDND9NVSV504, Firmennummer: 04473176) ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf festverzinsliche Wertpapiere, Pre-IPO-Investitionen und private Marktchancen spezialisiert hat. Das 2002 gegründete Unternehmen bietet maßgeschneiderte Anlagestrategien, die auf Kapitalerhalt, Ertragsgenerierung und langfristiges Wachstum für erfahrene Anleger ausgerichtet sind.

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition dar. Vorbörsliche Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Illiquidität und potenzieller Kapitalverlust. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Quelle: Vossen Capital Management Ltd

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

