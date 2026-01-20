Sanieren, Bauen, Digitalisieren: Mit der Infrastruktur steht es nicht zum Besten. Tausende Milliarden werden benötigt um Straßen, Bahntrassen, Brücken oder auch die Energieversorgung nachzurüsten. Drei Unternehmen, die auf Jahre hinaus von den höheren Ausgaben profitieren sollten. Es war im stark ländlich geprägten Odenwald 2025 das ganz große Thema: Die im lokalen Slang als "Zeller Brück" bezeichnete Überführung der B?45 über einen kleinen Bach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
