DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember Input PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9&% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj Output PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% g Vj *** 08:30 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?" *** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** 16:00 US/Supreme Court, Mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm August: +0,2% gg Vm *** 17:45 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "Second Act for EU Single Market" *** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

