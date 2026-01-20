Immer noch halten sich hartnäckig Vorurteile über das angeblich schlechte Abschneiden von E-Autos bei winterlichen Verhältnissen. Eine Studie aus Alaska räumt jetzt damit auf -Â demnach performen E-Autos bei eisiger Kälte besser als Diesel-Fahrzeuge. Schon 2024 zeigte die Analyse der Statistik des norwegischen Pannendienstes Viking, dass E-Autos mit winterlichen Verhältnissen gut klarkommen -Â in vielen Fällen sogar besser als Verbrenner. Forscher:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n