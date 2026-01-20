Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.01.2026 16:21 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Transatlantische Spannungen schicken Börse auf Talfahrt

DJ MÄRKTE USA/Transatlantische Spannungen schicken Börse auf Talfahrt

DOW JONES--An den US-Börsen geht es zum Start in den Dienstagshandel deutlich nach unten. Der Dow-Jones-Index fällt um 1,3 Prozent auf 48.695 Punkte. Der S&P-500 verliert 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 1,6 Prozent. Da in den USA am Montag der Handel wegen eines Feiertags ruhte, können die dortigen Anleger erst jetzt auf die Eskalation des Streits um Grönland reagieren. US-Präsident Donald Trump erhebt Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel. Am Wochenende drohte der Präsident jenen europäischen Nato-Ländern Strafzölle an, die zur Unterstützung Dänemarks Soldaten nach Grönland entsandt hatten. Die EU kündigte harte Gegenmaßnahmen an.

Die Blicke sind nun auf das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos gerichtet. Dort soll Trump am Mittwoch sprechen. Am Dienstag trat dort schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf. Sie bezeichnete in ihrer Rede die geplanten US-Strafzölle als Fehler und die Souveränität und Integrität Grönlands und Dänemarks als nicht verhandelbar.

Derweil ziehen sich die Anleger nicht nur aus Aktien, sondern auch aus dem Dollar und US-Staatsanleihen zurück, die normalerweise als "sichere Häfen" in Krisenzeiten gelten. Der Dollarindex fällt um 0,9 Prozent. Sinkende Kurse treiben die Rendite zehnjähriger Anleihen um 6 Basispunkte auf 4,29 Prozent nach oben.

Sicherheit suchen die Investoren in Edelmetallen. Die Preise für Gold und Silber steigen auf neue Rekordstände.

Die Ölpreise tendieren fester, gestützt vom schwächeren Dollar. Übergeordnet bremse jedoch die Befürchtung einer Konjunkturschwäche als Folge eines neuen Zollstreits den Preisanstieg, heißt es aus dem Handel.

Die Bilanzsaison spielt am Montag eine untergeordnete Rolle angesichts der politischen Großwetterlage. Unter anderem hat 3M über den Verlauf des vierten Quartals berichtet. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Konsensschätzungen von Analysten. Für das laufende Jahr stellt 3M ein beschleunigtes Wachstum in Aussicht. Die Aktie kann sich allerdings der negativen Stimmung nicht entziehen und fällt um 4,3 Prozent.

Nach Handelsschluss wird Netflix Geschäftszahlen vorlegen. Zunächst gilt das Interesse hier aber dem Bieterkampf mit Paramount Skydance um Warner Bros Discovery. Netflix hat die bisherige Offerte durch ein reines Barangebot für die Film- und Fernsehstudios und das Streaming-Geschäft von Warner ersetzt. Warner wiederum bevorzugt das Netflix-Gebot, unter anderem weil seine Aktionäre Anteile an dem Teil des Unternehmens behalten würden, den der Streaminganbieter nicht kauft. Paramount hingegen hat erklärt, dass dieser Teil des Unternehmens seiner Meinung nach keinen Wert habe. Der Kurs von Netflix steigt um 1,7 Prozent. Warner fallen um 0,9 Prozent und Paramount um 1 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          48.695,37    -1,3%  -663,96     +2,7% 
S&P-500         6.845,98    -1,4%   -94,03     +1,4% 
NASDAQ Comp       23.129,84    -1,6%  -385,55     +1,2% 
NASDAQ 100       25.157,37    -1,5%  -371,90     +1,1% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1723    +0,7%   1,1646     1,1644  -0,9% 
EUR/JPY          185,20    +0,6%   184,13     184,11  -0,0% 
EUR/CHF          0,9276    -0,1%   0,9287     0,9281  -0,2% 
EUR/GBP          0,8714    +0,5%   0,8674     0,8671  -0,5% 
USD/JPY          157,99    -0,1%   158,11     158,12  +0,8% 
GBP/USD          1,3453    +0,2%   1,3427     1,3428  -0,3% 
USD/CNY          6,9972    +0,0%   6,9962     6,9964  -0,4% 
USD/CNH          6,9563    +0,0%   6,9562     6,9561  -0,3% 
AUS/USD          0,6733    +0,3%   0,6714     0,6714  +0,6% 
Bitcoin/USD       90.848,00    -1,8% 92.529,70   93.049,90  +4,7% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          60,04    59,26   +1,3%      0,78  +3,7% 
Brent/ICE          64,63    63,94   +1,1%      0,69  +5,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.731,63   4.671,23   +1,3%     60,40  +8,1% 
Silber           94,34    94,72   -0,4%     -0,39 +32,9% 
Platin          2.071,34   2.041,09   +1,5%     30,25 +16,4% 
Kupfer            5,80     5,91   -1,8%     -0,11  +2,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 09:48 ET (14:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.