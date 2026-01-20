Am Dienstag zeigen sich insbesondere die amerikanischen Aktienmärkte tiefrot. Das steckt hinter den Kursverlusten an der Wall Street und darum kann sich trotz der angespannten Situation dennoch ein Kauf lohnen. Am Dienstag geraten besonders die amerikanischen Indizes stark unter Druck. Nachdem am Montag die Börsen in den USA geschlossen haben, zeigen Dow, S&P 500 sowie der Nasdaq in der ersten Handelsstunde ein deutliches Minus von über einem Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE