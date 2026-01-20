Fast 50 % Kursverlust, gebrochene Unterstützungen, Aufwärtstrends und verunsicherte Anleger: Steht Nemetschek vor dem Abgrund?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|75,65
|76,45
|18:06
|75,55
|76,35
|18:06
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:42
|Nemetschek: Dieser Abverkauf macht Angst
|Fast 50 % Kursverlust, gebrochene Unterstützungen, Aufwärtstrends und verunsicherte Anleger: Steht Nemetschek vor dem Abgrund Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mo
|NEMETSCHEK SE - Schwäche als Prüfstein der Bewertung
|Mo
|JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen...
► Artikel lesen
|Do
|NEMETSCHEK SE - Schwäche mit Signalcharakter
|07.01.
|BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 135 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NEMETSCHEK SE
|75,90
|-5,01 %