DJ Deutsche Börse könnte Allfunds-Kauf noch diese Woche verkünden - Agentur

DOW JONES--Die Deutsche Börse steht nach Informationen von Bloomberg kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung zum Kauf des europäischen Fonds-Technologieunternehmens Allfunds für rund 5,3 Milliarden Euro.

Verhandlungen mit Allfunds hatte der deutsche Börsenbetreiber am 27. November öffentlich gemacht. Bloomberg berichtet nun unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass eine Einigung noch in der laufenden Woche bekannt gegeben werden könnte. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, allerdings könnten sie sich laut den Quellen noch verzögern oder scheitern, heißt es in dem Bericht.

Eine Sprecherin der Deutschen Börse verwies auf die Ankündigung vom November und lehnte eine weitere Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Vertreter von Allfunds lehnten eine Stellungnahme ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 10:09 ET (15:09 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.