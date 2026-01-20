Wer eine DSLR- oder Systemkamera zu Hause hat, kann damit hervorragende Aufnahmen der Polarlichter knipsen. Wir zeigen euch, welche Einstellungen ihr dabei beachten solltet und welches Equipment eure Aufnahmen zu echten Hinguckern macht. Immer häufiger sind Polarlichter auch über Deutschland zu sehen. Das faszinierende Naturphänomen nicht nur im Augenblick zu erleben, sondern auch langfristig als Erinnerung auf Foto zu bannen, ist aber nicht gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n