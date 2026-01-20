Im E-Auto-Vorzeigeland Norwegen ist die Anzahl der Schnellladepunkte vergangenes Jahr um 1.192 auf 10.670 Schnellladepunkte gestiegen. Damit ist der Ausbau deutlich eingebrochen: Im Spitzenjahr 2023 waren noch 2.029 neue Schnellladepunkte eingerichtet worden. Die Anzahl von mittlerweile 10.670 Schnelllademöglichkeiten sieht die Norsk Elbilforening (norwegischer Verband für Elektrofahrzeuge) äußerst positiv: "Das ist ein Rekordhoch und ein hervorragender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net