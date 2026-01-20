Der Schweizer Verkehrsbetreiber PostAuto und Solaris haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 115 Elektrobussen unterzeichnet. Eine feste Bestellung über 33 E-Busse aus dem Rahmenvertrag hat PostAuto bereits in Auftrag gegeben. Solaris wurde im Ausschreibungsverfahren sowohl für 12-Meter- als auch für 18-Meter-Busse ausgewählt. Im Zuge der Vereinbarung wird PostAuto Fahrzeuge bestellen, die 2026 und 2027 an verschiedene Städte in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net