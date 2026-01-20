PayPal hat eine neue Partnerschaft bekanntgegeben, die den Kunden zusätzlichen Mehrwert bei der Steuererklärung bringen soll. An der Börse verpufft die Nachricht jedoch komplett. In einem schwierigen Marktumfeld rutscht die Aktie des Bezahldienstleisters am heutigen Handelstag erneut um mehr als drei Prozent ab.PayPal kooperiert ab sofort mit dem US-Steuerdienst april. US-Kunden mit einer PayPal Debit Mastercard können ihre bundesstaatlichen und bundesweiten Steuererklärungen für das Steuerjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär