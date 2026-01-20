GEA Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.01.26

Aktie im Fokus: GEA - die GEA Group hat im dritten Quartal 2025 operativ stärker geliefert als erwartet. Während Umsatz und Auftragseingang leicht unter den Markterwartungen lagen, konnte das Unternehmen das Ergebnis klar verbessern. Besonders wichtig für Anleger: Die GEA Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt.

? GEA WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kürzel: G1A

? Drei Key Takeaways

GEA Prognose 2025 bestätigt: Organisches Umsatzwachstum von +2 bis +4 % sowie EBITDA-Marge 16,2-16,4 % bleiben das zentrale Fundament für den Ausblick.

Aktie im Fokus nach Q3: Operativ stärker als erwartet ( EBITDA +7 - auf 232 Mio. EUR ), während Umsatz und Auftragseingang nur leicht unter den Erwartungen lagen.

Charttechnisch entscheidend: Kurs über SMA200 - wichtig ist das Schließen des Gaps bei 63,10 EUR. Oberhalb steigt die Chance auf Jahreshoch 66,80 EUR und anschließend 68,5-69,5 EUR.

Fundamentaldaten zur GEA Aktie (Kurzüberblick)

Kennzahl Wert Aktueller Preis 60,50 EUR Marktkapitalisierung 9,27 Mrd. EUR Umsatz 2024 5,42 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 40,19 % KGV 22,50 4-Wochen-Performance +1,87 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2025* 2,45 % Branche Spezialmaschinen

* Prognose

Parkettgeflüster: Q3/2025 mit Ergebnisplus - Umsatz solide, Auftragseingang stabil

Im dritten Quartal 2025 konnte GEA das operative Ergebnis weiter ausbauen: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwendungen stieg um knapp 7 % auf 232 Mio. EUR. Der Auftragseingang legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,5 % auf 1,37 Mrd. EUR zu. Gleichzeitig erhöhte sich der Auftragsbestand um 2,9 % auf 3,10 Mrd. EUR.

Beim Umsatz zeigte sich ein moderates Wachstum: GEA erzielte im dritten Quartal 2025 1,36 Mrd. EUR, ein Plus von 1,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Konzernergebnis stieg von 112 Mio. EUR (Q3/2024) auf 120,8 Mio. EUR.

Kumuliert per Ende September liegt der Umsatz bei 3,94 Mrd. EUR und damit nur 0,2 % über dem Vergleichszeitraum. Das Konzernergebnis für die ersten neun Monate 2025 beläuft sich auf 322,2 Mio. EUR.

GEA Prognose 2025: Ausblick bestätigt - Umsatzwachstum - Marge im Fokus

Die GEA Prognose für 2025 wurde bestätigt. Erwartet wird weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von +2,0 - bis +4,0 % gegenüber 2024. Zudem soll die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand zwischen 16,2 - und 16,4 % liegen.

Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Die bestätigte GEA Prognose stützt die Erwartung einer stabilen operativen Entwicklung - trotz einzelner Quartalsschwankungen bei Umsatz und Auftragseingang....

