Donald Trumps geplante US-Strafzölle auf europäische Importe haben die Aktienkurse deutscher Autobauer stark einbrechen lassen. Besonders Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW und Porsche gerieten unter Druck, da die neuen Abgaben massive Auswirkungen auf Margen und Wettbewerbsfähigkeit hätten. Trotz der Krise treibt Mercedes seine E-Mobilitätsstrategie voran und kündigt Produktionsverlagerungen sowie neue Modelle an.Handelsdruck statt Aufbruch: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de