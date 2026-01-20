Ray Dalio warnt vor einem Zusammenbruch der Finanzordnung. Der Silberpreis schießt durch die Decke. Was das für Edelmetalle und Minenaktien bedeutet. Die Chance könnte jetzt kommen!Im aktuellen Video auf wallstreetONLINE TV gibt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, einen tiefen Einblick in den weltweiten Wandel des Finanzsystems. Laut dem einflussreichen Investor Ray Dalio befinden wir uns am Rande einer umfassenden Neuordnung. Er betont, dass diese Entwicklungen nun Realität werden. Willhöft stellt fest, dass der Silberpreis in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, während auch der Goldpreis die Marke von 4.700 US-Dollar überschritten hat. Besonders spannend ist, dass der Westen den …Den vollständigen Artikel lesen
