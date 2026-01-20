Der langjährige Vorstand und Partner der DJE Kapital AG, Thorsten Schrieber, gibt sein Amt Ende März ab und widmet sich neuen Herausforderungen. Ab 01.04.2026 übernimmt Vorstandsmitglied Christian Janas die Verantwortung für die bisherigen Geschäftsbereiche von Schrieber. Nach über 15-jähriger Tätigkeit (2001 bis 2007; 2017 bis 2026) hat sich Thorsten Schrieber, langjähriger Vorstand und Partner der DJE Kapital AG, dazu entschieden, seinen Vertrag bei der DJE vertragskonform zum 31.03.2026 auslaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
