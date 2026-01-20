Der Bitcoin schwächelt am Dienstag weiter und fällt phasenweise unter die 90.000 Dollar Marke. Doch genau diese Schwächephase nutzt Strategy und setzt ein Ausrufezeichen am Kryptomarkt. Innerhalb weniger Tage pumpt das von Michael Saylor geführte Unternehmen mehrere Milliarden Dollar in Bitcoin und baut seine Bestände massiv aus. Strategy hat seine Bitcoin-Bestände merklich ausgebaut. In den vergangenen acht Tagen erwarb das Unternehmen 22.305 Bitcoin im Gegenwert von knapp 2,13 Milliarden Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär