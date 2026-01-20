Der deutsche Aktienmarkt hat seine Korrektur am Dienstag fortgesetzt. Der DAX schloss 1,03 Prozent tiefer bei 24.703 Punkten. Damit entfernte sich der Leitindex weiter von seinem in der Vorwoche markierten Rekordhoch bei 25.507 Punkten. Qiagen sticht im schwachen Umfeld heraus und springt zum Handelsschluss merklich nach oben.Auslöser der Schwäche bleiben die geopolitischen Spannungen. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue Strafzölle gegen mehrere europäische NATO-Staaten angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
