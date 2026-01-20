Der Kurs des Bitcoins gerät aktuell immer weiter unter Druck. Gleichzeitig warnt ein Milliardär nun vor einem massiven Denkfehler der Anleger bei der Kryptowährung. Das steckt konkret dahinter. Im Angesicht der Krise in Grönland gerät der Kurs des Bitcoins immer weiter unter Druck. In dieser Situation hat sich der kanadische Unternehmer und Milliardär Frank Giustra mit einer recht eindeutigen Warnung an die BTC-Community gewandt. Milliardär mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE