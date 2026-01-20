Usa Rare Earth (USAR): Widerstand bei 19 USD pulverisiert!

Startschuss für die neue Selten-Erden-Rallye?

Rückblick

Die Selten-Erde-Aktie hat sich über die letzten Monate (Dezember bis Januar) in einer Seitwärtsphase stabilisiert. Heute wurde der entscheidende horizontale Widerstand bei 19 USD überwunden.

Usa Rare Earth: Chart vom 20.01.2026, Kürzel: USAR, Kurs: 19.53 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 19 USD, bestätigt durch hohes Volumen, wäre die Bestätigung des Kaufsignals. Im Chart ist zu sehen, dass die kurzfristigen Durchschnitte EMA 20/50 nach oben drehen. Der Kurs liegt aktuell über diesen Linien, was kurzfristig bullisch zu werten ist.

Mögliches bärisches Szenario

Die gestrichelte blaue Linie bei ca. 16 USD dient nun als wichtige Unterstützung, falls der Ausbruch scheitern sollte. Rutscht die Aktie darunter, ist der Bereich um 11,50 USD das nächste logische Ziel.

Meinung

Die geopolitischen Spannungen und das Bestreben der USA, eine eigene Lieferkette für Seltene Erden aufzubauen, spielen USAR direkt in die Karten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Round Top Projekts in Texas voran. Besonders spannend: Für das 1. Quartal 2026 ist die Inbetriebnahme einer Fabrik zur Herstellung von Neodym-Magneten geplant - ein wichtiger Schritt, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.35 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 209.03 Mio. USD

Meine Meinung zu Usa Rare Earth ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.01.2026

