Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A412UH | ISIN: US91733P1075 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
20.01.26 | 19:24
19,610 US-Dollar
+10,85 % +1,920
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
USA RARE EARTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
USA RARE EARTH INC 5-Tage-Chart
ratgeberGELD.at
20.01.2026 19:09 Uhr
161 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Usa Rare Earth (USAR): Widerstand bei 19 USD pulverisiert!

Startschuss für die neue Selten-Erden-Rallye?

Rückblick

Die Selten-Erde-Aktie hat sich über die letzten Monate (Dezember bis Januar) in einer Seitwärtsphase stabilisiert. Heute wurde der entscheidende horizontale Widerstand bei 19 USD überwunden.

Usa Rare Earth: Chart vom 20.01.2026, Kürzel: USAR, Kurs: 19.53 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 19 USD, bestätigt durch hohes Volumen, wäre die Bestätigung des Kaufsignals. Im Chart ist zu sehen, dass die kurzfristigen Durchschnitte EMA 20/50 nach oben drehen. Der Kurs liegt aktuell über diesen Linien, was kurzfristig bullisch zu werten ist.

Mögliches bärisches Szenario

Die gestrichelte blaue Linie bei ca. 16 USD dient nun als wichtige Unterstützung, falls der Ausbruch scheitern sollte. Rutscht die Aktie darunter, ist der Bereich um 11,50 USD das nächste logische Ziel.

Meinung

Die geopolitischen Spannungen und das Bestreben der USA, eine eigene Lieferkette für Seltene Erden aufzubauen, spielen USAR direkt in die Karten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Round Top Projekts in Texas voran. Besonders spannend: Für das 1. Quartal 2026 ist die Inbetriebnahme einer Fabrik zur Herstellung von Neodym-Magneten geplant - ein wichtiger Schritt, um die Abhängigkeit von China zu verringern.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.35 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 209.03 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Usa Rare Earth ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.