Strategy-Aktie im Fokus: Pensionsfonds und Insider greifen massiv zu

Die Bitcoin-Holding Strategy hat trotz anhaltendem Kursdruck einen spürbaren Nachfrageboost erlebt. Sowohl institutionelle Investoren als auch das eigene Management zeigen mit deutlichen Käufen Zuversicht. Der Einstieg eines großen US-Pensionsfonds und frische Insider-Transaktionen signalisieren eine mögliche Trendwende und stärken das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens.

Pensionsfonds LASERS setzt Vertrauenssignal

Das Louisiana State Employees' Retirement System (LASERS) mit einem verwalteten Vermögen von über 14 Milliarden US-Dollar hat über 17.000 Stammanteile von Strategy im Wert von etwa 3,2 Millionen US-Dollar erworben. Dieser Schritt ist besonders aussagekräftig, da Pensionsfonds für eine extrem konservative und langfristig orientierte Anlagestrategie bekannt sind.

Der Einstieg einer solchen Institution unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Strategy als indirekter Bitcoin-Proxy in der etablierten Finanzwelt. Er entkräftet teilweise die Kritik an der riskanten Kapitalstruktur der Holding und schafft ein Fundament für eine mögliche Neubewertung der Aktie durch weitere Großanleger im Jahr 2026.

Insider-Käufe verstärken den Optimismus

Director Carl Rickertsen hat erstmals seit 2022 wieder eigene Mittel eingesetzt und Strategy-Aktien für über 700.000 US-Dollar gekauft. Seine vorherigen Käufe korrelierten häufig mit markanten Tiefpunkten, was den aktuellen Schritt in Investorenkreisen besondere Aufmerksamkeit verschafft.

Zusammen mit weiteren Aufstockungen durch Führungskräfte im vierten Quartal zeichnet sich das Bild einer Managementebene ab, die wieder verstärkt an den eigenen Erfolg glaubt. Diese Käufe wirken als psychologischer Wendepunkt und signalisieren interne Zuversicht, die über reine öffentliche Statements hinausgeht.

