Wie Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, heute bekannt gab, nutzt Multicedi, eines der führenden Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen in Mittel- und Süditalien, Armis Centrix, die Cyberrisikomanagement-Plattform von Armis, um seine Cybersicherheit zu verbessern.

"Vor der Implementierung von Armis wurden kritische Probleme erst dann behoben, wenn bereits Störungen oder ungewöhnliche Ereignisse aufgetreten waren", berichtet Livio De Prisco, Leiter der IT-Abteilung bei Multicedi. "Armis Centrix hat den Ansatz grundlegend verändert: Anstatt erst dann zu reagieren, wenn Probleme bereits aufgetreten sind, verfügt das Unternehmen nun über eine Echtzeitübersicht seiner gesamten Geräteflotte und kann diese proaktiv verwalten. Wir erkennen Geräte, die zum Netzwerk hinzugefügt wurden, können Risiken entsprechend ihrer Kritikalität priorisieren und Aktionspläne und Budgets definieren, die unseren betrieblichen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden."

In den vergangenen Jahren hat Multicedi ein umfangreiches Programm zur digitalen Transformation aufgelegt, um seine Anwendungslandschaft und seine Infrastruktur zu modernisieren. Dieser Prozess hat die Buchhaltungs-, Logistik- und kaufmännischen Managementsysteme transformiert und beinhaltete eine umfassende Überholung der IT-Architektur des Unternehmens. Dabei wurden die Arbeitslasten schrittweise in Cloud-Umgebungen verlagert. Da Multicedi ein komplexes Netzwerk mit mehr als 2.500 physischen und virtuellen Assets in zentralen Umgebungen, an sekundären Standorten und in externen Lagern verwaltet, erkannte das Sicherheitsteam, dass Cybersicherheit für diese Transformation unverzichtbar ist.

Bereits im ersten Monat nach der Einführung von Armis Centrix im Haupt-Netzwerkhub von Multicedi stellte die Plattform fest, dass 10 bis 15 der aktiven Netzwerkgeräte nicht registriert oder unbekannt waren. Die Fähigkeit, nicht autorisierte oder nicht überwachte Geräte im Netzwerk zu erkennen ein häufiges Problem in komplexen Organisationen wie Multicedi, die über mehrere Logistikstandorte und autonome Betriebseinheiten verfügen versetzte die IT-Teams in die Lage, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen und zu verhindern, dass unbekannte Schwachstellen die Sicherheit insgesamt gefährdeten. Außerdem ermöglichte Armis dem IT-Team, den genauen physischen Standort der verbundenen Assets, Switches und Netzwerkports zu bestimmen, sodass in kurzer Zeit auf Anomalien, Verbindungsabbrüche oder Austauschvorgänge reagiert werden kann.

"Cybersicherheit ist für die Geschäftskontinuität von zentraler Bedeutung. Dies gilt besonders für kritische Infrastruktursektoren wie den Einzelhandel. Wie wir zu Beginn dieses Jahres erlebt haben, können globale Cyberangriffe dazu führen, dass die Regale in Lebensmittelgeschäften leer bleiben", berichtet Nicola Altavilla, Regionalleiter für den Mittelmeerraum bei Armis. "Angesichts der zunehmenden Fähigkeiten von KI-gestützten Angreifern, die gezielt Störungen verursachen wollen, ist es wichtiger denn je, einen Schritt voraus zu sein. Armis unterstützt globale Einzelhandelsunternehmen wie Multicedi mit großem Engagement dabei, ihre Cybersicherheit zu verbessern und ihre IT-Umgebung proaktiver vor Cyberkriminellen zu schützen."

Nach dem Erfolg der ersten Implementierung plant Multicedi nun, Armis Centrix auf sein gesamtes Netzwerk von über 600 Direkt- und Partnerfilialen auszuweiten. Das Ziel: einheitliche Cybersicherheitsstandards für mehr als 250 Partnerorganisationen zu schaffen und die Plattform an unterschiedliche Betriebsbedingungen wie Anzahl der Geräte, Art der Umgebung und Investitionskapazitäten anzupassen. Armis Centrix dient dabei als tragende Säule für die langfristige digitale Entwicklung von Multicedi und fördert sicheres Wachstum, verbesserte Governance, Compliance mit nationalen und EU-Richtlinien sowie eine gestärkte Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen.

Die gesamte Fallstudie mit weiteren Details zur Zusammenarbeit zwischen Multicedi und Armis finden Sie hier.

Nähere Informationen darüber, wie Armis globale Kunden aus verschiedenen Branchen unterstützt, sind hier verfügbar.

