Im Jahr 2026 befasst sich Doha Debates mit den drängendsten Fragen der Welt im Rahmen eines globalen Dialogs, an dem ein vielfältiges Publikum, darunter auch junge Menschen, teilnimmt

Im Jahr 2025 festigte Doha Debates der Qatar Foundation seine Rolle als globale Plattform für den Dialog zur Wahrheitsfindung und brachte Studenten und führende Denker zusammen, um Ideen zu erörtern, die die drängendsten Fragen unserer Zeit prägen von Freiheit und Gerechtigkeit bis hin zu Identität und Zugehörigkeit. Ihre Reichweite wuchs weiter und überschritt 13,8 Millionen Videoaufrufe und fast sieben Millionen Follower auf sozialen Plattformen, darunter mehr als eine Million YouTube-Abonnenten

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260119698336/de/

In 2026, Doha Debates addresses the world's most pressing questions through global dialogue that engages diverse audiences, including youth. (Photo: AETOSWire)

Ein bedeutender Meilenstein war die vierte Staffel von The Negotiatorsdie internationale Anerkennung erlangte und mit dem Folio Award für historische Berichterstattung sowie dem Shorty Award für Nachrichten- und Politik-Podcasts ausgezeichnet wurde.

Neben seinem Live-Programm veröffentlichte Doha Debates eine neue Staffel seiner Flaggschiff-Debatten online und erreichte damit ein globales Publikum mit Gesprächen im Majlis-Stil über Freiheit, Gerechtigkeit, Identität und Zugehörigkeit.

Im Laufe des Jahres veranstaltete Doha Debates eine Reihe internationaler Bürgerversammlungen, bei denen Studenten in direkten Dialog mit führenden globalen Denkern treten konnten. Eine ausverkaufte Veranstaltung beim Bradford Literature Festival befasste sich mit nationaler Identität und Zugehörigkeit. Moderiert wurde sie von Malika Bilal, und als Referenten traten Dr. Wael B. Hallaq, Dr. Shashi Tharoor und Dr. David Engels auf. Der Dialog wurde anschließend auf Lateinamerika ausgeweitet, und zwar mit der ersten regionalen Bürgerversammlung der Organisation in Buenos Aires, die in Zusammenarbeit mit Years of Culture veranstaltet wurde. Dort diskutierten Studierende aus Katar, Argentinien und Chile gemeinsam mit Guadalupe Granero Realini, Akel Ismail Kahera und Nicholas Boys Smith über die Zukunft der Städte.

Doha Debates kehrte später nach Doha zurück und lud Studierende zu einer Diskussion mit Dr. Omar Suleiman, Dr. Gregg Caruso und Professor Jeremy Koons ein, um zu untersuchen, wie Wissenschaft, Glaube und Philosophie Gerechtigkeit und moralische Verantwortung prägen. Das Jahr endete auf dem Doha-Forum mit einer Live-Folge von The Negotiators in Zusammenarbeit mit Foreign Policy und dem International Peace Institute, in der Prinz Zeid bin Ra'ad bin Zeid Al Hussein und Dr. Robert Malley seltene Einblicke in die Diplomatie und Friedensförderung gewährten.

Das Engagement junger Menschen stand das ganze Jahr über im Mittelpunkt. Durch Bürgerversammlungen, Schulungsinitiativen der Community of Practice und das Doha Debates Ambassador Program nahmen jährlich mehr als 400 junge Menschen aus über 80 Nationen an dialogorientierten Programmen zur Führungskräfteentwicklung teil. Die Teilnehmerzahl ist von 30 Teilnehmern im ersten Jahr des Programms auf bis zu 200 Botschafter angestiegen.

Im Jahr 2026 knüpft Doha Debates mit einer neuen Staffel des Doha Debates Podcast an diese Dynamik an, die mit dem Thema "Ist Uneinigkeit zu Desinformation geworden beginnt und Glenn Greenwald, Renée DiResta und Siva Vaidhyanathan präsentiert, sowie mit Town Hall-Veranstaltungen, einer weiteren Flaggschiff-Staffel und der Fortsetzung der Staffel von The Negotiators

Über Doha Debates

Doha Debates bringt eine Avantgarde intellektuell neugieriger Wahrheitssuchender zusammen, um konstruktiv über Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren und so eine bessere Zukunft zu gestalten. Im Mittelpunkt steht Einigkeit statt Spaltung und wir fördern Gespräche, die uns zusammenführen, anstatt uns zu trennen.

Erfahren Sie mehr unter DohaDebates.com

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260119698336/de/

Contacts:

Doha Debates

Sumi Alkebsi

Director of Communications and Marketing

E-Mail: salkebsi@dohadebates.com