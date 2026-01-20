DJ GRÖNLAND-BLOG/Lawrow vergleicht Grönland-Pläne von Trump mit Krim-Annexion

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zum Streit um Grönland:

Lawrow vergleicht Grönland-Pläne von Trump mit Krim-Annexion

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat das Streben von US-Präsident Donald Trump nach Grönland mit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim im Jahr 2014 verglichen. "Die Krim ist für die Russische Föderation nicht weniger wichtig als Grönland für die Vereinigten Staaten", sagte er in Moskau bei seiner Pressekonferenz zum Jahresauftakt. Russlands Invasion der ukrainischen Krim, die auf einen Machtwechsel in Kiew folgte, gipfelte in einer international nicht anerkannten Volksabstimmung. Die Krim ist seit langem der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

Bessent verteidigt Position Trumps zum geplanten Erwerb Grönlands

US-Finanzminister Scott Bessent hat die Position von US-Präsident Donald Trump zum geplanten Erwerb Grönlands verteidigt. Trump strebe den Erwerb der Insel an, um eine Verwicklung der USA in weitere Kriege zu vermeiden. "Wenn Dänemark es besitzt - was passiert, wenn Russland oder China einen Vorstoß machen? Dann sind wir Teil der NATO und werden hineingezogen. Wäre es nicht viel besser, Grönland im Voraus einfach an die USA abzutreten, damit es unter dem Schutz der USA steht?", sagte er im Podcast "War Room" von Steve Bannon.

Ryan: Kongress würde Militäreinsatz in Grönland nicht zustimmen

Paul Ryan, der ehemalige republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, glaubt nach eigener Aussage nicht, dass der Kongress US-Präsident Donald Trump die Genehmigung zum Einsatz von Gewalt in Grönland erteilen wird, und dass die Parlamentarier mit scharfer Kritik reagieren würden, wenn eine solche Operation stattfinden würde. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals passieren könnte", sagte Ryan am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz. "Es ist ein wichtiger geografischer Standort für Verteidigungszwecke, aber soweit ich weiß, haben wir bereits Zugang dazu." Er sagte, es sei unwahrscheinlich, dass der Präsident ohne die Unterstützung des Kongresses handeln würde, aber wenn er es täte, "wäre das meiner Meinung nach ein Schritt zu weit."

Trump lädt Kanada zur Beteiligung an "Golden Dome" ein

US-Präsident Donald Trump hat Kanada nach Angaben seines Finanzministers Scott Bessent eingeladen, sich an seinem geplanten Raketenabwehrprojekt "Golden Dome" zu beteiligen. "Grönland ist für sein Golden-Dome-Projekt zum Schutz der USA von strategischer Bedeutung, und er hat Kanada eingeladen, sich daran zu beteiligen, wenn es seinen Anteil bezahlen will", sagte Bessent in einem Interview mit CNBC in Davos. Bessent erklärte zudem, der Erwerb Grönlands sei ein langfristiges Ziel der USA gewesen. "Das beschäftigt den Präsidenten seit seiner ersten Amtszeit, das beschäftigt die Präsidenten seit 150, 160 Jahren. Das ist nichts Neues", sagte er.

Grönland ist Symptom für Ende der liberalen Weltordnung

Die Vorgänge um Grönland sind nach Ansicht des Wirtschaftshistorikers Adam Tooze ein Symptom für das Ende der liberalen Weltordnung, vor dem er selbst nach eigener Aussage seit über einem Jahrzehnt warnt. "Es bedeutet das Ende des Westfälischen Systems - jenes Vertrags von 1648, der die Prinzipien staatlicher Souveränität etablierte und die internationalen Beziehungen bis vor kurzem prägte", schreibt Tooze in einer Analyse. Das habe enorme Auswirkungen auf die Märkte. "Für Länder ohne Macht ist das keine gute Nachricht, denn es gibt kein internationales System, das sie mit Regeln stützt."

Von der Leyen: Grönlands Souveränität ist "nicht verhandelbar"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat erklärt, dass die Souveränität Grönlands "nicht verhandelbar" sei, während sie versucht, einen Mittelweg zwischen der Unterstützung Dänemarks und der Beschwichtigung der USA zu finden. Bei ihrer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte von der Leyen, Europa bereite eine eigene Strategie zur Sicherung der Arktis vor und werde dabei mit den USA zusammenarbeiten. "Europa setzt sich ohne Wenn und Aber für die Sicherheit der Arktis ein. Und wir teilen die Ziele der Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht", sagte sie und fügte hinzu, dass "die uneingeschränkte Solidarität mit Grönland und dem Königreich Dänemark, die Souveränität und Integrität ihres Territoriums nicht verhandelbar" seien.

Trump hält Treffen zu Grönland in Davos ab

US-Präsident Donald Trump hat nach einem "sehr guten" Telefonat mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte einem Treffen über Grönland auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugestimmt. "Ich hatte ein sehr gutes Telefongespräch mit Mark Rutte, dem Generalsekretär der Nato, bezüglich Grönland", schrieb Trump auf Truth Social. "Ich habe einem Treffen der verschiedenen Parteien in Davos in der Schweiz zugestimmt. Wie ich jedem sehr deutlich gemacht habe, ist Grönland für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich. Es kann kein Zurück geben - darin sind sich alle einig!"

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 13:22 ET (18:22 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.