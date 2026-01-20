Nachdem es an den letzten drei Handelstagen noch deutliche Gewinne gab, fällt die DroneShield-Aktie am Dienstag wieder merklich zurück. Auf Tradegate verliert der Kurs aktuell -5% und steht bei 2,55 €. Das sorgt für Gegenwind und so sollten sich Anleger nun verhalten. Anleger ziehen sich zurück Die Papiere des australischen Drohnenabwehrspezialisten befinden sich seit Ende November in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Auch der Start ins neue Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
