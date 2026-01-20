Unterstützung portugiesischer Spieler mit nahtlosen, lokalisierten Zahlungsoptionen für ein reibungsloseres und vertrauenswürdigeres Spielerlebnis

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospielhandel, das Entwickler bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute die Erweiterung seiner Zahlungslösung in Portugal um MB Way bekannt gegeben.

Portugal ist führend in der digitalen Transformation, mit fast 90 der Bevölkerung online, einer hohen Smartphone-Nutzung und einer starken Verbreitung von Mobile Banking. Mit dem Vertrauen von 6 Millionen Menschen, verbunden mit 11 Millionen Karten, unterstützt von 28 Banken und mit 496 Millionen Transaktionen im Jahr 2024 bietet MB Way eine Marktabdeckung von 95 %, sodass die meisten Bankkunden den Service nutzen können. MB Way ist die führende mobile Geldbörse in Portugal mit einem geschätzten Marktanteil von 34 bis 45 aller lokalen E-Commerce-Transaktionen. Durch die Aufnahme von MB Way als Zahlungsmethode in sein Portfolio bietet Xsolla weiterhin das schnelle und flexible Zahlungserlebnis, das portugiesische Spieler erwarten.

Zu den wichtigsten Vorteilen der MB Way-Integration gehören:

Erweiterte Marktpräsenz : MB Way ist eine der beliebtesten digitalen Geldbörsen in Portugal, die von Millionen von Verbrauchern genutzt wird und Entwicklern dabei unterstützt, eine breitere Basis lokaler Akteure zu erreichen, die mobile Zahlungen gegenüber Kartenzahlungen bevorzugen.

: MB Way ist eine der beliebtesten digitalen Geldbörsen in Portugal, die von Millionen von Verbrauchern genutzt wird und Entwicklern dabei unterstützt, eine breitere Basis lokaler Akteure zu erreichen, die mobile Zahlungen gegenüber Kartenzahlungen bevorzugen. Höhere Konversionsraten: Spieler können Einkäufe schnell über ihr Smartphone abschließen, ohne Kartendaten eingeben zu müssen, was den Bezahlvorgang vereinfacht und die Abbruchrate beim Einkaufswagen reduziert.

Spieler können Einkäufe schnell über ihr Smartphone abschließen, ohne Kartendaten eingeben zu müssen, was den Bezahlvorgang vereinfacht und die Abbruchrate beim Einkaufswagen reduziert. Lokale, sofortige und sichere Transaktionen: Mit der Unterstützung von 28 portugiesischen Banken verarbeitet MB Way Zahlungen in Echtzeit und bietet Spielern ein schnelles, lokalisiertes Erlebnis in ihrer eigenen Sprache und Währung, während Entwickler von sicheren, betrugssicheren Transaktionen profitieren.

Mit der Unterstützung von 28 portugiesischen Banken verarbeitet MB Way Zahlungen in Echtzeit und bietet Spielern ein schnelles, lokalisiertes Erlebnis in ihrer eigenen Sprache und Währung, während Entwickler von sicheren, betrugssicheren Transaktionen profitieren. Mobile-First-Komfort: Als Wallet, das speziell für mobile Nutzer entwickelt wurde, fügt sich MB Way perfekt in die Gaming-Umgebung ein und macht In-App-Käufe für Spieler reibungslos, intuitiv und vertraut.

Als Wallet, das speziell für mobile Nutzer entwickelt wurde, fügt sich MB Way perfekt in die Gaming-Umgebung ein und macht In-App-Käufe für Spieler reibungslos, intuitiv und vertraut. Verbesserte Kundenbindung und Umsatzsteigerung: Durch das Angebot einer vertrauenswürdigen lokalen Zahlungsmethode können Entwickler Kundenbindung aufbauen und Wiederholungskäufe fördern, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem nachhaltigen Umsatzwachstum führt.

"Eine neue Zahlungsmethode in Portugal einzuführen, bedeutet nicht nur, eine Option anzukreuzen, sondern auch die lokalen Präferenzen zu berücksichtigen", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Wenn Spieler das Gefühl haben, dass der Zahlungsablauf für sie vertraut ist, beschleunigt sich die Akzeptanz und die Kundenbindung wird gestärkt."

Von Europa bis in die ganze Welt verbindet Xsolla Entwickler mit lokalen Zahlungsmethoden, die mehr Spieler erreichen, mehr Konversionen generieren und den Umsatz steigern. Mit MB Way in Portugal ist der Erfolg nun nur noch einen Fingertipp entfernt.

Um mehr über MB Way-Zahlungen für Ihr Spiel zu erfahren oder diese zu aktivieren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/mbway.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

