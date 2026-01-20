© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lilly erhält von der FDA den Status "Therapiedurchbruch" für Sofetabart Mipitecan zur Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs. Analysten geben der Aktie ein "Buy"-Rating.Eli Lilly hat von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs für das Krebsmittel Sofetabart Mipitecan zur Behandlung bestimmter Patienten und Patientinnen mit Eierstockkrebs erhalten. Das Pharmaunternehmen gab am Dienstag bekannt, dass die Bezeichnung Sofetabart Mipitecan für die Behandlung von Erwachsenen mit platinresistentem epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkarzinom umfasst, die zuvor mit Bevacizumab und Mirvetuximab Soravtansine behandelt …Den vollständigen Artikel lesen
