Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20 janvier 2026) - En compagnie de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, et d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, la Société immobilière du Canada inaugurera officiellement le niveau d'observation inférieur de la Tour CN après des rénovations de 21 millions de dollars, marquant ainsi le début des célébrations du 50e anniversaire de la Tour.

Les représentants des médias seront invités à découvrir l'espace rénové, qui comprend des murs vidéo interactifs ultramodernes mettant en valeur des animations d'artistes canadiens. Les améliorations apportées au niveau d'observation modernisé comprennent un nouveau plancher de verre et un point de vue unique permettant aux visiteurs d'admirer la vue de la ville.

Quoi: La Société immobilière du Canada dévoile les rénovation de 21 millions de dollars du niveau d'observation inférieur de la Tour CN et lance les célébrations de son 50e anniversaire Quand: Mercredi 21 janvier



8 h 30 : Inscription, café et petit déjeuner léger

9 h : Début de l'événement et mot de bienvenue

9 h 40 : Séance photo

9 h 45 : Visite guidée pour les médias du niveau d'observation inférieur rénové

10 h : Ouverture de la Tour CN au public Qui : L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Stéphan Déry, président-directeur général de la Société immobilière du Canada

Peter George, chef de l'exploitation, Tour CN

Emma Lopez, directrice artistique d'AVA Animation & Visual Arts Où: Entrée principale de la Tour CN

290, boul. Bremner, Toronto

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada (SIC) est une société d'État fédérale autofinancée spécialisée dans le développement immobilier et la gestion d'attractions. Depuis 1995, elle contribue à enrichir les collectivités et l'expérience canadienne en mettant en valeur le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite à Montréal et partout au Canada. La Société acquiert, transforme et réintègre les terrains excédentaires du gouvernement fédéral dans des collectivités prisées, favorisant ainsi la création de logements. La SIC est également un chef de file reconnu dans la gestion d'attractions touristiques emblématiques, dont la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. La SIC s'efforce d'accroître la valeur économique, sociale et environnementale dans tous ses projets de développement immobilier et ses attractions, et est fière d'avoir généré plus de 1,3 milliard de dollars en retombées économiques pour le gouvernement du Canada depuis sa création.

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 mètres (1 815 pieds et 5 pouces), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée de restauration et de divertissement, et c'est également l'attraction incontournable de Toronto depuis 50 ans. La Tour CN a été visitée par plus de 1,98 million de personnes l'année dernière. (Comprend 370 000 clients du Restaurant 360 et 18 000 visiteurs de L'HAUT-DA CIEUX)

www.latourcn.ca

