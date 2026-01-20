Das spezialisierte globale Angebot unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung und Optimierung ihrer Transformation im Bereich KI-Kommunikation

KI-gestützte Threat Intelligence identifiziert, bewertet und begrenzt neue Risiken im Dark Web

FGS Global, das weltweit führende Stakeholder-Strategieunternehmen, hat heute die Einführung seines AI Advisory-Geschäftsbereichs sowie die Übernahme von Memetica bekannt gegeben, einem auf KI-gestützte Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in sozialen Netzwerken, im Dark Web und auf Randplattformen spezialisierten Technologieberatungsunternehmen. Der neue Geschäftsbereich gehört zur kürzlich gegründeten AI and Innovation Group von FGS Global, die von Aaron Kwittken, Global Head of AI and Innovation, geleitet wird.

Der Geschäftsbereich AI Advisory baut auf den gezielten, über Jahre hinweg getätigten Investitionen von FGS Global in KI-Kompetenzen auf und bündelt diese, um der steigenden Kundennachfrage nach strategischer und praktischer Beratung hinsichtlich der Nutzung von KI und neuen Technologien zur Verbesserung der Kommunikationseffizienz, zum Schutz der Reputation und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz gerecht zu werden.

Diese anspruchsvolle Arbeit wird von einem globalen, aus über 200 Strategen, Analysten, Ingenieuren, Entwicklern, Designern und Datenwissenschaftlern bestehenden Team unterstützt, das Expertise in den Bereichen KI-Strategie, digitale Einflussnahme, Kampagnen, Earned, Paid und Owned Media, Influencer-Engagement, besondere Situationen und Krisenmanagement mitbringt. Der Geschäftsbereich ist weltweit tätig und ergänzt die bestehenden Kompetenzen von FGS Global in den Bereichen Krisen- und Reputationsmanagement, Government and Public Affairs sowie Finanzkommunikation.

Der Geschäftsbereich AI Advisory wird von FGS Labs unterstützt, dem globalen Entwicklungsteam des Unternehmens, das sowohl Technologien für Kunden als auch interne Technologien entwickelt, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung von Fergus, der KI-gestützten Agentenplattform des Unternehmens, die mehr als 1.500 FGS-Berater in 31 Städten weltweit unterstützt.

"Unternehmen sehen sich heute mit zwei Herausforderungen konfrontiert: KI zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Stärkung des Engagements der Stakeholder zu nutzen und gleichzeitig Schutzmaßnahmen gegen KI-bedingte Risiken für ihre Reputation und ihren Betrieb zu ergreifen", so Kwittken. "Unser Geschäftsbereich AI Advisory schafft den strategischen Rahmen und stellt die taktischen und technischen Fähigkeiten bereit, die Kunden benötigen, um diese Transformation sicher, nachhaltig und effektiv zu gestalten."

Die Übernahme von Memetica stärkt die globalen Fähigkeiten auf dem Gebiet Threat Intelligence

Außerdem gab FGS heute die Übernahme und Integration des auf die Erkennung digitaler Bedrohungen und Informationsbeschaffung spezialisierten Beratungsunternehmens Memetica bekannt. Durch diese Übernahme kann FGS seine globalen Kompetenzen in den Bereichen verbesserte Frühwarnsysteme, Tipping-Point-Analyse und Strategien zur Bedrohungsabwehr ausbauen, um böswillige Online-Akteure und unlautere Aktivitäten in sozialen Medien zu bekämpfen. Als langjähriger Partner stellt Memetica hochentwickelte, individuell angepasste Überwachungs- und Analysefunktionen für Online-Kanäle bereit, darunter "Deep" und "Dark" Web-Plattformen, um Kunden dabei zu unterstützen, Situationen zu identifizieren, zu bewerten und zu entschärfen, in denen Online-Narrative schnell zu realen Konsequenzen eskalieren können. Dazu zählen Cybersicherheitsvorfälle, KI-generierte Desinformationskampagnen, SEO-Manipulationen, Doxxing und Gewaltandrohungen.

"Die Übernahme von Memetica erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Kunden angesichts einer sich täglich weiterentwickelnden digitalen Landschaft dringend präzisere Erkenntnisse benötigen, um Risiken für ihren Ruf und ihre Geschäftslizenz zu managen", so Alex Geiser, Global CEO von FGS Global. "KI führt dazu, dass Online-Narrative in immer größerem Umfang und immer ausgefeilter verbreitet werden. Vor diesem Hintergrund wird unsere umfassende Expertise in der frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen für unsere Arbeit noch wichtiger werden."

"Das Team von Memetica ist ein langjähriger Partner von FGS Global und seinen Kunden. Daher freuen wir uns sehr, nun auch offiziell als Teil des Geschäftsbereichs AI Advisory zum Unternehmen zu gehören", so Ben Decker, Gründer von Memetica. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit neuen und bestehenden Kunden aus verschiedenen Branchen, um die unübertroffenen Kompetenzen von FGS Global im Bereich der integrierten, KI-gestützten Reputations- und Risikoberatung unter Beweis zu stellen."

Umfassende KI-Beratungskompetenzen

Der Geschäftsbereich AI Advisory bietet Kunden integrierte, zukunftsorientierte Lösungen in vier wesentlichen Bereichen:

Generative Engine Optimization (GEO) : FGS befähigt Marken, im Zeitalter der generativen Suche eine Vorreiterrolle einzunehmen. Durch den Einsatz von GEO-Strategien, multimodalen Inhalten und Echtzeit-Markenüberwachung wird sichergestellt, dass Kunden auffindbar sind und an Autorität gewinnen.

AI Risk Crisis Management : FGS stellt robuste Frameworks zur Erkennung und Bekämpfung von Deepfakes, zum Umgang mit KI-gesteuerten Falschinformationen und zur Etablierung einer transparenten KI-Governance bereit.

Strategic Intelligence Analytics : FGS versorgt seine Kunden mit vorausschauenden Erkenntnissen, fortschrittlichem Stakeholder-Mapping und Szenarioplanung auf Basis proprietärer Analysen.

Organizational AI Transformation : FGS unterstützt Kunden bei Technologie-Audits, der Auswahl von Anbietern, der Weiterqualifizierung und dem Change Management. Dabei stellt FGS sicher, dass die Kommunikationsteams in der Lage sind, KI in einem sich schnell entwickelnden Umfeld verantwortungsbewusst und wettbewerbsfähig einzusetzen.

Über FGS Global

FGS Global ist ein weltweit führendes Unternehmen für Stakeholder-Strategie mit über 1.500 Fachkräften weltweit, das Kunden bei der Bewältigung kritischer Probleme und Herausforderungen in Bezug auf ihre Reputation berät. FGS entstand aus dem Zusammenschluss von Finsbury, The Glover Park Group, Hering Schuppener und Sard Verbinnen Co, um Beratung auf Board- und C-Level-Ebene zu allen Aspekten der Stakeholder-Strategie anzubieten, unter anderem zu Unternehmensreputation, Krisenmanagement und Public Affairs. Darüber hinaus ist FGS eine führende Kraft im Bereich Transaktions- und Finanzkommunikation auf globaler Ebene.

FGS bietet nahtlosen und integrierten Support mit Büros an folgenden Standorten: Abu Dhabi, Amsterdam, Peking, Berlin, Boston, Brüssel, Calgary, Chicago, Dubai, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Hongkong, Houston, Kingston, London, Los Angeles, München, Paris, Riad, San Francisco, Shanghai, Singapur, Südflorida, Den Haag, Tokio, Toronto, Vancouver, Washington, D.C. und Zürich. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York. FGS wird von Chambers and Partners regelmäßig als Band 1 PR firm for Crisis Risk Management und für Litigation Support eingestuft. Zudem wurde FGS von Mergermarket zum zweiten Mal in Folge als Nr. 1 Global M&A PR firm by Deal Count and Value in 2024 ausgezeichnet.

Über Fergus

Fergus ist die proprietäre agentenbasierte KI-Plattform von FGS Global. Diese wurde 2023 von FGS Labs mit dem Ziel entwickelt, unsere strategischen Beratungskompetenzen zu verbessern. Sie dient als intelligentes Forschungs- und Analysewerkzeug, das unsere Berater dabei unterstützt, auf das kollektive Wissen unseres Unternehmens zuzugreifen, komplexe Informationen schneller zu synthetisieren und präzisere strategische Empfehlungen zu entwickeln, damit unsere Teams mehr Zeit für anspruchsvolles strategisches Denken haben und weniger Zeit für die routinemäßige Informationsbeschaffung aufwenden müssen. Die Plattform nutzt mehrere fortschrittliche Modelle, um Text-, Bild- und Dateneingaben in einer sicheren Umgebung zu verarbeiten.

Über Memetica

Memetica wurde 2019 von Ben Decker gegründet, einem Forscher im Bereich Technologie und ehemaligen investigativen Journalisten bei The New York Times. Er verfügt über fundierte Fachkenntnisse in der Überwachung und Analyse von Online-Plattformen einschließlich des "Deep" und "Dark" Webs -, und kann Kunden daher dabei unterstützen, aufkommende Bedrohungen zu antizipieren und zu bewältigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120751251/de/

Contacts:

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: AIAdvisory@fgsglobal.com.