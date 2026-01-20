Nasdaq nach Trump-News: So traden wir die wilde US-Eröffnung (Scalp-Setups live)

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Dienstag im Trader's Circle: Nach dem US-Feiertag schauen wir live auf die US-Eröffnung und wie der Nasdaq in den Handel kommt. Vorher gibt's einen kurzen Rückblick auf das DAX-Trading der letzten Tage - inklusive einem typischen Short-Setup, Teilverkäufen und dem Gedanken "Unterstützung wird Widerstand". Dazu ordnen wir die aktuelle Nachrichtenlage ein, die spürbar Druck und Volatilität in den Markt gebracht hat.

Im Fokus steht dann der Nasdaq rund um 15:30 Uhr: Gap-Situationen, mögliche Übertreibungen und die Frage, ob die Kasse zuerst nach unten "durchdrückt" oder ob ein schneller Rebound kommt. Wir gehen vom Tageschart bis in M5/M1 runter, zeichnen Zonen, beobachten Reaktionsmuster und handeln - wenn es Sinn macht - schnelle Scalp-Trades. Besonders wichtig: In so einer Phase sind Geschwindigkeit und sauberes Risikomanagement entscheidend.

Alle Trades sind in der Videoaufzeichnung noch einmal nachvollzogen werden.

