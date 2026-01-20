Neue Partnerschaft fördert Produktinnovation und stärkt Balenas Position als führende hardwareunabhängige Plattform für die Sicherheit und langfristige Stabilität von Geräteflotten

Balena, die führende Plattform für die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung von Flotten von Edge-Computing- und KI-Geräten, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition von LoneTree Capital ("LoneTree") bekannt, einer in New York ansässigen Gesellschaft für Wachstumskapital.

Die Partnerschaft wird die Produktinnovation von Balena beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf Edge-AI-Workloads und Sicherheitsfunktionen liegt, um den sich wandelnden Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, während gleichzeitig die Ressourcen für den Kundenerfolg und den globalen Flottensupport erweitert werden. Balena wurde 2011 gegründet und ermöglicht es Kunden, die ständig wachsende Leistungsfähigkeit der Technologie zur Lösung von Problemen in der realen Welt zu nutzen, indem es Software zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Edge-Computing-Geräten bereitstellt. Die Plattform beseitigt die Komplexität der Infrastruktur durch Abstrahierung und übernimmt wichtige Aufgaben wie sichere Over-The-Air-Updates (OTA), sodass sich die Entwicklerteams auf ihr Kernprodukt konzentrieren können. Als wirklich hardwareunabhängige Lösung ermöglicht Balena seinen Kunden, ihre Anwendungen, einschließlich intensiver Edge-AI-Workloads, auf Geräten ihrer Wahl bereitzustellen und so eine Bindung an einzelne Anbieter zu vermeiden. Heute unterstützt Balena 178 Gerätetypen und versorgt Flotten in mehr als 50 Ländern, darunter Kunden mit Flotten von über 100.000 Geräten.

"Wir sind fest vom langfristigen Wachstum des Marktes für IoT-Geräte überzeugt, insbesondere im Bereich Edge-Computing-Anwendungen, und sehen Balena in einer außergewöhnlich günstigen Position, um Kunden weiterhin dabei zu unterstützen, Edge-Technologie für die Bereitstellung innovativer Lösungen in einer Vielzahl von Branchen weltweit zu nutzen", so Matt Koven, Managing Partner bei LoneTree. "Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, mit dem Balena-Team zusammenzuarbeiten, das die Produkt-Roadmap vorantreibt, die Technologie einem breiteren Publikum zugänglich macht und letztendlich die Expansion in diesem schnell wachsenden Markt beschleunigt."

Chris Crocker-White, Co-CEO von Balena, fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, Balena mit einem Partner, der an unsere Mission glaubt, in die nächste Phase zu führen. LoneTree verfügt über Fachwissen und Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen in unserer Entwicklungsphase. Durch unsere Entscheidung, mit ihnen zusammenzuarbeiten, können wir nun mehr Menschen dabei helfen, die neuesten KI-fähigen Edge-Computing-Geräte zu nutzen. Balena ist die benutzerfreundlichste Plattform und ein Beschleuniger für die Skalierung von Unternehmen, die diese Technologien nutzen, und jetzt können wir die Technologie noch zugänglicher machen."

Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Lincoln International fungierte als Finanzberater für Balena.

Über Balena

Balena ist eine globale IoT-Plattform, die Entwicklern und Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit bietet, Flotten vernetzter Geräte in großem Maßstab aufzubauen, einzusetzen und zu verwalten. Mithilfe einer sicheren, containerbasierten Architektur können Kunden über eine einzige Schnittstelle Geräte einrichten, Over-the-Air-Updates durchführen, die Leistung überwachen und Fernwartungen durchführen. Das Ökosystem von Balena unterstützt eine Vielzahl von Hardware und Anwendungsfällen, sodass sich Teams auf ihr Geschäft konzentrieren können, anstatt sich mit der Komplexität der Infrastruktur auseinandersetzen zu müssen. Besuchen Sie www.balena.io.

Über LoneTree Capital

LoneTree wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen bietet flexibles Kapital sowie operative und M&A-Unterstützung, um das Wachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen ermöglicht Partnerunternehmen insbesondere von Gründern geführte Startups, Abteilungen größerer Unternehmen und ehemals venture-finanzierte Unternehmen ihr nächstes Wachstumsstadium zu erreichen. Weitere Informationen zu LoneTree finden Sie unter www.lonetreecap.com. Die Investition von LoneTree in Balena ist die siebte Plattforminvestition von LoneTree I L.P.

