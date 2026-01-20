Crown Bioscience, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) und Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute bekannt, dass sein Labor in San Diego die Akkreditierung des College of American Pathologists (CAP) erhalten hat. Dieser Meilenstein baut auf der im Juli 2025 erhaltenen Zertifizierung nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) auf und stärkt weiter die Fähigkeit des Standorts, Biomarker-Tests in klinischer Qualität zur Unterstützung regulierter Arzneimittelentwicklungsprogramme durchzuführen.

Die CAP-Akkreditierung wird als wichtiger Maßstab für Laborqualität angesehen und zeugt von strengen Standards in Bezug auf operative Exzellenz, technische Kompetenz und Qualitätskontrolle. In Verbindung mit der CLIA-Zertifizierung, die von den US-amerikanischen Centers for Medicare Medicaid Services reguliert wird, bestätigt diese Zertifizierung, dass das Labor in San Diego die bundesstaatlichen Anforderungen für klinische Tests an menschlichen Proben erfüllt und in der Lage ist, Biomarker-Analysen entsprechend den Erwartungen in Bezug auf klinische Studien und behördliche Vorschriften durchzuführen.

"Nach der CLIA-Zertifizierung die CAP-Akkreditierung zu erhalten, ist ein bedeutender Schritt für den weiteren Ausbau unserer globalen Biomarker-Kapazitäten", so Julie Mayer, Vice President, Global Biomarker Platform. "Mit diesen Akkreditierungen unseres ersten Labors in den USA sind wir in einer besseren Position, um klinische Studien mit hochwertigen, zuverlässigen Daten zu unterstützen und unsere Partner bei der effizienteren Entwicklung innovativer Therapien für Patienten zu unterstützen."

"Mit dem Übergang von der translationalen Forschung in die klinische Praxis wird die Qualität der Systeme und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften immer wichtiger", so Maria Radino, Vice President, Global Quality and Regulatory Compliance bei Crown Bioscience. "Die CAP- und CLIA-Akkreditierungen unseres Standorts sind ein Beleg für die Zuverlässigkeit unseres Qualitätmanagementsystems und sie unterstreichen unser Engagement für die Generierung von Daten, auf die sich unsere Kunden bei der klinischen Entwicklung verlassen können."

Dank dieser Akkreditierungen ermöglicht das Labor von Crown Bioscience in San Diego eine stärkere Integration von Biomarker-Tests in präklinische und klinische Arbeitsabläufe und unterstützt so die Kontinuität der Daten sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während der gesamten Entwicklungsphase.

Dieser Erfolg trägt weiter zur Stärkung des wachsenden globalen Netzwerks akkreditierter und zertifizierter Labore von Crown Bioscience bei und festigt die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Partner für Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, die Programme auf dem Gebiet der Onkologie und der Präzisionsmedizin vorantreiben. Weitere Informationen zu den Labordienstleistungen und Qualitätstandards von Crown Bioscience erhalten Sie unter www.crownbio.com.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico -Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

