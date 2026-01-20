Anzeige
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A41HBE | ISIN: NL0015002SN0
Xetra
20.01.26 | 18:25
48,000 Euro
+22,28 % +8,745
Dow Jones News
20.01.2026 23:15 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX - 1,4% auf 24.589 Pkt - Qiagen weiter gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX - 1,4% auf 24.589 Pkt - Qiagen weiter gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel zeigten sich der Aktienkurs des Diagnostikkonzern Qiagen sehr fest. Zuvor hatte der Kurs bereits im Xetra-Handel stark zugelegt. Qiagen prüft laut einem Agenturbericht strategische Optionen, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf. Grund dafür sei ein erneut aufgekommenes Interesse an einer Übernahme des Konzerns, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern arbeite mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufige Interessensbekundungen potenzieller Bieter sichte. Qiagen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einige strategische Interessenten aus den USA. Auf Tradegate kletterte der Kurs um 8,1 Prozent. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.589    24.703    -1,4% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 16:42 ET (21:42 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
