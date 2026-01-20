DJ NACHBÖRSE/XDAX - 1,4% auf 24.589 Pkt - Qiagen weiter gesucht

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel zeigten sich der Aktienkurs des Diagnostikkonzern Qiagen sehr fest. Zuvor hatte der Kurs bereits im Xetra-Handel stark zugelegt. Qiagen prüft laut einem Agenturbericht strategische Optionen, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf. Grund dafür sei ein erneut aufgekommenes Interesse an einer Übernahme des Konzerns, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern arbeite mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufige Interessensbekundungen potenzieller Bieter sichte. Qiagen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einige strategische Interessenten aus den USA. Auf Tradegate kletterte der Kurs um 8,1 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.589 24.703 -1,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

