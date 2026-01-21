Die Analyse bestätigt, dass Armis Centrix messbare Verbesserungen in Bezug auf Sicherheitsergebnisse, betriebliche Effizienz, Compliance-Bereitschaft und automatisierungsgesteuerte Produktivität erzielt

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute die Ergebnisse eines neuen Berichts des Technologieforschungs- und Beratungsunternehmens Omdia bekannt, in dem die wirtschaftlichen Vorteile von Armis Centrix der Cyber-Risikomanagement-Plattform von Armis, analysiert werden. Die Analysten kamen zu dem Ergebnis, dass Armis globalen Unternehmen durch die Kombination von umfassendem Cyber-Risikomanagement mit optimierten Abläufen und erheblichen Kosteneinsparungen einen jährlichen ROI von 351 ermöglicht.

"Diese Studie bestätigt die transformativen, quantifizierbaren geschäftlichen Auswirkungen der umfassenden Cyber-Exposure-Management-Plattform von Armis für unsere Kunden", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Mit Armis setzen globale Unternehmen Sicherheitsergebnisse in betriebliche Effizienz, finanzielle Einsparungen und weniger Störungen um. Wir sind unglaublich stolz auf die Ergebnisse dieser Studie, die mit harten Daten belegen, dass Sicherheit, die auf die Gefährdung und den Geschäftskontext abgestimmt ist, kein Kostenfaktor ist, sondern ein messbarer Treiber der Geschäftsleistung."

Armis Centrix wirkt als Kraftverstärker für Unternehmen, indem es manuelle Prozesse durch KI-gesteuerte Intelligenz ersetzt. Kunden berichten von einem hervorragenden Schutz vor Bedrohungen, der 99 der eingehenden Angriffe blockiert. Durch die Aufdeckung und Kontrolle der von Angreifern ausgenutzten Pfade gaben mehrere Unternehmen an, dass sie nun nahezu zu 100 nach dem Zero-Trust-Prinzip arbeiten und damit jegliches Potenzial für laterale Bewegungsangriffe innerhalb ihrer Umgebung effektiv neutralisieren.

Weitere Ergebnisse sind:

Armis Centrix verbessert die betriebliche Effizienz um 61 durch reduzierten manuellen Aufwand und schnellere Untersuchungen.

Armis-Kunden berichten, dass sie mit Armis dreimal mehr Assets aufdecken als erwartet. Ein Kunde identifizierte 30 mehr Geräte als jede bisherige Technologie, einschließlich nicht verwalteter Umgebungskontrollen in öffentlichen WLANs.

Durch automatisierte Anreicherung und exponierungsbasierte Priorisierung konnten Armis-Kunden ihren Arbeitsaufwand im Bereich Schwachstellen um bis zu 98 reduzieren, sodass ihre Teams Störfaktoren herausfiltern und sich ausschließlich auf die risikoreichsten Probleme konzentrieren können.

Kunden berichteten von einer Reduzierung der mittleren Zeit bis zur Lösung (MTTR) um 90 %, während andere eine Verkürzung der Patch-Zykluszeit um 59 durch präzise Priorisierung und schnelle Identifizierung zuvor unsichtbarer, veralteter Netzwerkgeräte feststellten.

Unternehmen stellten von manuellen SOAR-Playbooks (Security Orchestration, Automation and Response) auf zu 99 automatisierte Aktionen mit Armis um und verwandelten so mehrtägige Prozesse in Aufgaben, die nur wenige Sekunden dauern.

Armis-Kunden sparten jährlich 10 bis 15 an Softwarelizenzkosten, indem sie ungenutzte Kapazitäten zurückgewannen.

Darüber hinaus berichtete ein Unternehmen, dass es bei der Vorbereitung auf Auditzyklen etwa 74 der zuvor aufgewendeten Zeit einsparen konnte, wodurch es innerhalb von 18 Monaten einen fast zehnjährigen Rückstand bei Audits aufholen konnte. Dieses gestiegene Vertrauen in die Beweise trug zu einer Senkung der Cyber-Versicherungsprämien für das Unternehmen um 25 bei.

Zusätzlich zu den oben genannten Punkten teilten Armis-Kunden im Rahmen dieser Untersuchung Folgendes mit:

"Armis deckt risikoreiche Segmente und Altsysteme auf, die wir zuvor nie sehen konnten."

"Allein durch das Verständnis unserer Ressourcen und Risiken sparen wir etwa 50 unserer Zeit."

"Die Identifizierung erfolgte sofort. Wir hatten einen Rückstand von fünf oder sechs Jahren bei der Netzwerk-Patching, und Armis hat dies sofort aufgedeckt."

"Was früher Wochen dauerte, dauert jetzt nur noch Tage, um sich auf ein Audit vorzubereiten."

"Die wirtschaftliche Analyse von Omdia hat gezeigt, dass die Cyber-Risikomanagement-Plattform Armis Centrix ihren Kunden erhebliche Einsparungen und Vorteile bietet", erklärte Jennifer Duey, Senior Economic Validation Analyst bei Omdia. "Unser Finanzmodell zeigt, dass Armis Centrix durch eine Kombination aus Einsparungen bei der Betriebszeit, automatisierungsbedingten Effizienzsteigerungen, einem geringeren Risiko kostspieliger Cybervorfälle und vermiedenen Ausgaben für Versicherungen und Lizenzen eine erhebliche Kapitalrendite erzielen kann. Unternehmen, die ihre Sicherheitsabläufe modernisieren, ihr Risikomanagement stärken und ihre Effizienz verbessern möchten, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen, sollten prüfen, ob Armis Centrix ihren operativen und strategischen Anforderungen entspricht."

Sie finden den vollständigen Bericht Analyzing The Economic Benefits of Armis Centrix Cyber Exposure Management Platform, hier.

In unserem Blog finden Sie weitere Details zu diesen Ergebnissen hier.

Erfahren Sie hier mehr über Armis Centrix, die Cyber-Risikomanagement-Plattform von Armis.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

