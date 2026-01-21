Die Citco Group of Companies (Citco), der führende Asset Servicer für die alternative Investmentbranche, gibt die Eröffnung seines neuen Büros in Dallas, Texas, bekannt. Diese Expansion stärkt die Kompetenzen von Citco im Bereich Alternative Asset Servicing und verbessert die Betreuung bestehender und potenzieller Kunden in Texas und der umliegenden Region.

Die strategisch günstig gelegene Niederlassung wird als regionaler Knotenpunkt für umfassende Asset-Servicing-Dienstleistungen dienen und Middle- und Back-Office-Lösungen anbieten, darunter Treasury- und Kreditdienstleistungen, NAV-Berechnungen, Investorenservices, Unternehmensdienstleistungen und regulatorische Berichterstattung.

Dallas hat sich zu einem wichtigen Finanzzentrum entwickelt und ist mit seinem wachsenden Ökosystem für alternative Anlagen, seinem robusten Talentpool und seinem unternehmensfreundlichen Umfeld ein idealer Standort für die Expansion von Citco.

"Citco ist der weltweit größte, organisch gewachsene Vermögensverwalter für alternative Anlagen und bedient seit Jahrzehnten die globale Investmentbranche", sagte Claudia Bertolino, Leiterin Private Market Services bei Citco Fund Services.

""Unser Betrieb in Dallas wird auf unserem bewährten Modell der Automatisierung und Skalierbarkeit sowie unserer Flexibilität aufbauen, um unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. Unser Ziel ist es, alternative Vermögensverwalter in Texas und der gesamten Region zu unterstützen und ihnen das umfassende Dienstleistungsangebot von Citco, erstklassige Technologie und Zugang zum globalen Büronetzwerk von Citco zu bieten."

Alan Curran, Leiter des Citco-Büros in Dallas, fügt hinzu: "Dallas entwickelt sich zu einem der bedeutendsten und am schnellsten wachsenden Finanzzentren in den USA. Wir freuen uns sehr, hier Fuß zu fassen, da wir hier einen unvergleichlichen Zugang zu einem wachsenden Pool an agilen, qualifizierten Talenten haben und näher an unseren bestehenden und potenziellen Kunden in Texas sind. Im Einklang mit der Unternehmensphilosophie von Citco sind wir bestrebt, in die besten Talente zu investieren und ihnen die richtigen Werkzeuge für ihren Erfolg an die Hand zu geben ."

Die Citco-Unternehmensgruppe (Citco) ist ein Netzwerk unabhängiger Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Billionen US-Dollar und Niederlassungen in 36 Ländern ist Citco dank seiner einzigartigen Innovationskultur und seinen kundenorientierten Lösungen seit mehr als vier Jahrzehnten ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden. Die Fund Services-Unternehmen von Citco haben sich organisch zu einem der größten Vermögensdienstleister der Branche entwickelt und bieten eine umfassende Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen an, darunter Treasury- und Kreditdienstleistungen, tägliche NAV-Berechnungen und Investorenservices, Unternehmens- und Rechtsdienstleistungen, Regulierungs- und Risikoberichterstattung sowie Steuer- und Finanzberichterstattungsdienstleistungen. Citco investiert stark in Innovation und Technologie und entwickelt gleichzeitig sein aktuelles Angebot an kundenfreundlichen Lösungen weiter. Damit wird Citco auch in Zukunft eine Vorreiterrolle in der Vermögensverwaltungsbranche einnehmen.

