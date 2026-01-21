NÜRNBERG (dpa-AFX) - Rund 55 Milliarden Euro Kindergeld hat die Familienkasse im vergangenen Jahr ausgezahlt. Das seien 800 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit, bei der die Familienkasse angesiedelt ist. Für 17,57 Millionen Kinder erhielten Familien 2025 Kindergeld.

Außerdem bekamen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen für 1,45 Millionen Kinder einen Kinderzuschlag. Die Auszahlungen summierten sich laut der Bundesagentur auf 3,28 Milliarden - rund 300 Millionen Euro mehr als im Jahr 2024.

Diskussion um Kinderzuschlag



BA-Vorständin für Familienleistung, Vanessa Ahuja, betonte die Vorteile, dass Kindergeld und Kinderzuschlag deutschlandweit einheitlich organisiert seien. "Für Kindergeld und Kinderzuschlag bietet die Familienkasse der BA deutschlandweit einen einheitlichen, zuverlässigen und digitalen Service aus einer Hand", sagte sie mit Blick auf eine digitale Verwaltung, wie sie in der Sozialstaatskommission debattiert wird.

In der von der schwarz-roten Bundesregierung eingesetzten Sozialstaatskommission wird unter anderem die Zusammenführung von Wohngeld und Kinderzuschlag diskutiert.

Ab Mitte des Jahres wird die Familienkasse laut der BA erste Kindergeldfälle automatisiert festsetzen. Dies sei eine Vorstufe auf dem Weg zum antragslosen Kindergeld, das den Aufwand für alle Beteiligten reduzieren solle./igl/DP/zb