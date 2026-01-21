Anzeige
Dow Jones News
21.01.2026 06:39 Uhr
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Januar 

=== 
*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q 
  08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     Kern 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember 
     Input 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9&% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 
     Output 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+3,4% g Vj 
*** 08:30 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu 
     "Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?" 
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit 
     Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q 
*** 16:00 US/Supreme Court, Mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der 
     Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook 
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     August:  +0,2% gg Vm 
*** 17:45 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu 
     "Second Act for EU Single Market" 
*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu 
     "Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth" 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
