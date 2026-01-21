© Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press WireUnited Airlines erwartet 2026 Rekordgewinne dank starker Nachfrage nach Premium- und Economy-Tickets. Die Fluggesellschaft übertrifft Prognosen und bleibt auf Wachstumskurs trotz Herausforderungen im vierten Quartal.United Airlines rechnet in diesem Jahr mit Rekordgewinnen, da die Nachfrage nach Flugreisen sowohl für Premium-Sitze als auch für günstige Tickets stark bleibt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es für das Jahr 2026 mit einem Gewinn je Aktie von 12 bis 14 US-Dollar rechnet, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Für das erste Quartal dieses Jahres erwartet United einen Gewinn je Aktie von 1 bis 1,50 US-Dollar, während die Analysten 1,13 US-Dollar prognostizieren. …Den vollständigen Artikel lesen
