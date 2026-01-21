Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 21
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|272900.98
|6.2017
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130689650.00
|821293208.14
|6.2843
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|422916.53
|5.0589
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21418848.53
|5.9497
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|84721.62
|6.1008
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23725384.00
|143862390.48
|6.0636
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|980076.82
|5.3619
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|20/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|287316537.15
|7.4032
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|20/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|31828798.82
|5.7661
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|20/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52250000.00
|266991247.67
|5.1099
