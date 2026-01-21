VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-20
|NL0009272749
|3888777.000
|385738569.92
|99.1928
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-20
|NL0009272772
|513000.000
|38201958.90
|74.4678
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-20
|NL0009272780
|360000.000
|31302813.91
|86.9523
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-20
|NL0009690239
|8210404.000
|316644654.17
|38.5663
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-20
|NL0009690247
|2208390.000
|37952811.58
|17.1857
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-20
|NL0009690254
|2426537.000
|30128164.29
|12.4161
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-20
|NL0010273801
|2681000.000
|51471157.39
|19.1985
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-20
|NL0010731816
|888000.000
|79835203.69
|89.9045
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-20
|NL0011683594
|107050000.000
|5187918247.99
|48.4626
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-20
|NL0010408704
|31403010.000
|1181312010.05
|37.6178
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-20
|NL0009272764
|318000.000
|20253961.71
|63.6917
