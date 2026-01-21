Star-Investorin Cathie Wood hat sich in einem aktuellen Interview zu den Prognosen für das Börsenjahr 2026 geäußert. Das steckt konkret hinter ihren unglaublichen Thesen, und das soll in diesem Jahr passieren. Cathie Wood ist eine der bekanntesten Tech-Investorinnen und macht immer wieder mit kontroversen Kurszielen auf sich aufmerksam. In einem neuen Interview mit CNBC hat die Fondsmanagerin nun einige unglaubliche Prognosen für das Börsenjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE