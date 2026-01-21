BYD bleibt in einer Bodenbildungsrange gefangen und konnte einen Ausbruch zuletzt nicht bestätigen.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,830
|10,885
|08:28
|10,855
|10,920
|08:28
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|BYD: Bären lassen nicht locker - Trendwende scheint vertagt
|05:42
|China prunes export incentives, as BYD takes global NEV crown
|05:34
|E-Förderung 2.0 und jetzt der Boom - Durchstarten mit BYD, NEO Battery Materials und VW
|Nun ist es raus! Die Bundesregierung legt die E-Förderung neu auf. Bis zu 6.000 EUR können Gering- und Mittelverdiener für einen Stromer oder Hybrid als Umweltförderung beantragen. Das Jahreseinkommen...
|02:17
|MMG GM Holds Working Meeting with BYD Chair Wang Chuanfu
|Di
|BYD-Aktie: Der Turnaround rückt jetzt immer näher!
|Die Bodenbildung beim chinesischen E-Fahrzeughersteller und Weltmarktführer macht große Fortschritte. Trotzdem sollten Käufer gerade jetzt am Ball bleiben. BYD: Das Warten könnte sich schon bald gelohnt...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYD CO LTD
|10,865
|+2,84 %